微型台指期 交易新利器

期交所為滿足市場需求、並且提供多元交易的選擇，期交所預定將於7月29日，推出微型台指期貨（微台），交易標的同台股期貨（大台）以及小型台指期貨（小台），均為台灣加權指數，契約乘數每點新台幣10元，為小台5分之1，微型契約規模的設計，以方便交易人靈活因應市場變化分批進場、或者進行加減碼，提高交易的彈性。

在交易策略的運用上，微台上市之後，投資人可運用之交易策略，也將更為豐富多元，除了看漲、看跌之基本買賣操作之外，如果遇到微台與大台或小台價格出現價差時，交易人可以透過此三項商品從事套利交易，也可搭配小型電子指數期貨、小型金融指數期貨、台灣半導體30期貨、台灣50ETF期貨等，進行類股強弱勢交易，或者搭配台積電、鴻海等股票期貨，進行個股與大盤間之價差交易。

此外，微台因為每口的契約規模較小，保證金金額較低，如果交易人存有較多的超額保證金，可承受較多的價格變動風險，交易人留倉意願可能較高，有助於未沖銷部位之累積。持有期貨期間拉長之後，亦可以考慮期貨與選擇權間策略交易，如持有微台多方部位者，可以買進台指選擇權賣權，進行保護性賣權（Protective Put）交易，使得交易策略更加多元。

期交所繼大小台之後，再度推出微台，不僅提供交易人更多的契約規模選擇，更使交易人得以更靈活、彈性、精準地交易，並且提供更多交易機會，交易人可以比較分析各項交易成本，並評估自身資金狀況與風險承受能力之後，選擇適合不同契約規模之商品與交易策略。

期交所表示，將持續致力於提供市場多元、而且彈性的交易工具，滿足不同參與者的交易與風險管理需求，本次推出市場引頸期盼的微臺，可望為國內期貨市場再添成長動能。