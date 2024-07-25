景順：利率於更長時期保持高點 促使審慎投資槓桿資產類別

景順研究揭示一個普遍觀點，即通膨及利率將保持在比之前預期更高的水準，43%的主權財富基金及央行預期通膨將高於央行目標，而預期能達到目標的受訪者則有55%。

整體而言，71%的主權財富基金及央行預計利率及債券殖利率將長期保持在中個位數左右，這對主權財富基金的長期資產配置計劃帶來重大影響，因為借貸成本的不確定性，促使主權財富基金更加審慎對待高槓桿及增長型投資。

基礎建設是未來12個月最受歡迎的資產類別，淨資產配置意願占21%，其次是上市股票(19%)及絕對報酬基金／對沖基金(12%)。相較之下，主權財富基金對現金(-11%)、房地產(-6%)及私募股權(-3%)的投資意願消退。

這種前景也增加私募信貸的吸引力，使其成為替代傳統固定收益的一項具吸引力的選擇，該資產類別殖利率具吸引力並提供公開市場沒有的機會。36%的主權財富基金取得比預期高的私募信貸投資報酬，僅5%表示該資產類別的表現不如預期。

63%投資者強調，私募信貸為傳統固定收益之外有吸引力的多元化投資選擇，而且有53%認為其價值優於傳統債務。

景順亞洲（日本除外）行政總裁Martin Franc表示：「對於主權財富基金而言，『利率於更長時期內保持高點』的環境是一個重大的轉變。自2007至2008年『經濟大衰退』以來，全球金融環境整體保持寬鬆，部分投資專業人士未曾經歷過高通膨及利率相對限制的時期。我們可以看到，這一動態正在如何改變主權財富基金的投資前景，尤其是在私募信貸方面。這亦影響了上市股票的風險酬報計算。」

景順這項研究已成為主權投資者活動的指標，研究深入探討140位首席投資總監、資產類別主管及高級投資組合策略師的觀點，他們分別來自83檔主權財富基金及57家央行，旗下管理的資產總額達22兆美元*。