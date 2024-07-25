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微型台指期 日夜可交易

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台灣期貨交易所（期交所）將於7月29日推出微型台指期貨（微台），為期貨商品再添生力軍。

期交所表示，微台契約規格原則同台股期貨（大台）與小型台指期貨（小台），方便交易人進行大台、小台與微台間的交易。相同處包括交易標的皆為台灣加權指數、日夜盤皆可交易、最小升降單位皆為指數1點、每日結算價與最後結算價同大小台、最後交易日為到期月份第三個星期三，其餘契約規格說明如下。

一、微台契約乘數為新台幣10元，契約價值為小台1／5

微台契約乘數每點新台幣10元，以加權指數20,000點試算，每口契約價值約20萬元，契約價值為大台1／20、小台1／5。

二、微台到期月份為三個近月及三個季月

微台契約到期交割月份同大台，包括交易當月起連續三個月份，另加上3、6、9、12月中三個接續季月，總共六個到期交割月份契約在市場交易，無雙周到期契約。

三、微台原始保證金為小台1／5，不適用當沖交易減收保證金

微台的原始、維持及結算保證金為大台1／20、小台1／5，但不適用當日沖銷交易減收保證金機制。

四、大台、小台及微台間可部位互抵

同一交易帳戶持有微台、大台或小台同一到期交割月份未沖銷部位，且該部位口數符合20口微台對1口大台，或5口微台對1口小台，得向期貨商申請部位互抵。另外，各契約間得依契約乘數比例，合併計算得互抵的口數。

五、大台、小台及微台合併控管部位限制

微台與大台、小台及客製化小台合併計算部位限制口數，每20口微台折算為1口大台，每4口小台或客製化小台折算為1口大台，合併控管部位限制。

台指期 台灣期貨交易所 新台幣

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