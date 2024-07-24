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美股四大指數皆收黑 觀察台股反彈力度能否延續

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

加權指數7月23日上漲614點，收在22,871點，漲幅2.7%，成交量4,065億元。籌碼面部分，三大法人買超147.3億元，其中外資期貨淨空單減少7,414口至32,825口，現貨買超128.7億元，投信買超83.5億元，自營商賣超65.0億元。

永豐期貨指出，PredictIt賭博網站指出賀錦麗的勝選機率由27%上升至38%，川普的勝選機率則相較前一天下跌3%。「川普交易」延續性減弱，美元殖利率與美元短線轉向震盪。

市場轉而關注美股財報，特斯拉第2季財報低於市場預期，盤後股價下跌7.7%，Google母公司Alphabet雖然獲利略優於預期，但YouTube廣告營收未達標，盤後股價下跌2.1%，美股四大指數皆收黑，以費半指數下跌1.4%較重。

永豐期貨分析，22日加權指數回測季線有守，而23日指數量縮價穩緩步墊高，23日上漲家數接近900家，與周一形成鮮明反差。台積電23日大漲4.2%，貢獻指數327點，不過由於上周跌幅過重，上方存在空方缺口與10日線反壓，一次性V轉過高難度相對高，觀察反彈力度能否延續，以及後續台積電千元大關攻防狀況。

台積電 期貨

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