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全民權證／振樺電 兩檔有戲
振樺電（8114）受惠傳統旺季來臨，業績看俏。法人估今年營收可望年增雙位數百分比，伴隨毛利率、營益率上揚，獲利增幅將遠大於營收增長幅度。
展望後市，振樺電預估，今年集團三大事業今年皆重返成長軌道，也對產業物聯研製中心（Embedded Foundry）今年營收展望審慎樂觀。公司先前表示，訂單能見度已達第3季底，急單居多，助攻下半年營運。
振樺電將AI半導體測試設備、線上購物線下退貨的BORIS機台（KIOSK）、高階GPU醫療伺服器等歸類為AI相關業務，公司看好相關業務今年占整體營收比重將超過三成。
看好個股後市的投資人，可挑選價內外程度在15%以內、且距到期日150天以上之權證進行操作。
（中國信託證券提供）
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