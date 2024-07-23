全民權證／華通 瞄準逾120天

華通（2313）第3季進入美系大客戶AI新機發表與手機出貨旺季，各產線稼動率可望達到滿載市場預估全季營收219.4億元，季增30%、年增12%，毛利率18.4%，稅後純益21.3億元，季增110%、年增26.8%，每股純益（EPS）近1.8元。

展望後市，國際研調機構預估美系大客戶產品出貨量數據，且華通獲得手機新軟板份額下，分別預估華通Mobile Phone、PC、FR+FPC、SMT相關營收，年增1~7%不等，預估今年營收774.3億元，年增15.4%，毛利率16.79%，稅後純益64.3億元，年增54.4%，EPS為5.4元。2025年在新產能加入下，預估EPS將成長至7.1元。

看好華通後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期120天期以上的權證介入。

（永豐金證券提供）