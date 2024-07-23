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全民權證／雙鴻 挑價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供
雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供

雙鴻（3324）因傳出國際大廠關鍵水冷零組件出包，導致輝達（NVIDIA）GB200伺服器機櫃發生漏水事件，市場評估轉單可期，近日已見投信回補。

目前GB200水冷系統，台廠主要負責供應水冷板，分送水冷液體的分歧管、冷卻液分配裝置、side car等多數處於送樣或小量試產階段，快接頭及軟管等由外企包辦，業界研判漏水事件應與分歧管、快接頭、軟管等水冷零組件出包有關。雙鴻在水冷散熱系統以水冷板為第一波出貨產品，而冷卻液分配裝置等將陸續加入提供品項，隨產能逐漸開出，法人預期2025年水冷產品營收及獲利貢獻明顯提升。

投資人可買進價內外5%以內、距到期日90天以上的相關權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。

（台新證券提供）

漏水 雙鴻

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