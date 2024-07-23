聚陽風光 買價內外15%

台股近期漲多拉回修正技術面乖離，但基期不高，且下半年進入傳統旺季的傳產股相對有撐，聚陽（1477）挾巴黎奧運題材，獲得投信買盤挹注，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，雖然部分國際運動品牌廠、通路端對於市場需求仍較為審慎，但因庫存去化接近尾聲，加上開發新品、新材質、高值產品上市成為品牌廠主要策略，聚陽等具有協同開發能力的台灣成衣廠，仍可望從此一趨勢中受惠；隨奧運賽事即將登場，亦有助推升評價。

展望後市，聚陽下半年接單暢旺，稼動率維持滿載，法人指出，除第3季美系最大客戶GAP集團營收將成長三成，營收占比將逾30%水準外，百貨公司Kolh's洋裝賣到缺貨，同樣帶動相關訂單超過三成以上成長。

另外第二大客戶Target預計第4季開始回溫，美系客戶營運全面回溫，身為主要供應商的聚陽可望受惠。

法人指出，聚陽美系客戶去化庫存循環已經結束，預計下半年需求、採購回歸將趨於正常化，第3季流行品牌進入補庫存循環，預計第4季至明年上半年運動品牌也將進入補庫存循環，屆時各品牌前三大供應商皆為主要受惠者，看好公司營收成長幅度將優於品牌客戶表現。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。