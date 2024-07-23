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巨大、美利達 認購閃亮

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
奧運示意圖。 路透
奧運示意圖。 路透

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巴黎奧運將在7月26日開跑，展開為期將近一個月的全球體育盛事，今年奧運標榜是史上最綠奧運，市場看好台股自行車、製鞋、紡織等供應鏈營運將受惠，相關權證也交投熱絡，可擇優布局。

四年一度的奧運將在7月26日開始，這項全球最重要的體育盛事將帶動包括自行車、製鞋、紡織等供應鏈營運。其中，市場看好的自行車概念股首推巨大（9921）、美利達（9914），權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與個股走勢。

「奧運概念股」相關權證 圖／經濟日報提供
「奧運概念股」相關權證 圖／經濟日報提供

隨奧運盛會登場，外資里昂證券在甫出爐的「自行車產業」報告中指出，受惠於庫存持續改善、中國大陸需求增加、售後服務市場需求轉強等利多，調升巨大、美利達目標價，維持「優於大盤」評等。

巨大方面，里昂將今、明、後年的預估每股純益（EPS）上調1~4%，目標價從260元上調到265元，主要是自行車品牌及零件供應商出現庫存改善訊號，將有助巨大下半年的銷售，且巨大在中國大陸的銷售優於預期。

市場法人指出，巨大今年自行車市場的主軸將是高階、高價車款的領先復甦，中國市場出貨維持高檔，中高階、高價自行車的庫存調整快於整體產業，將領先復甦，將帶動相關企業營運開始回溫。巨大6月營收年減7.5%，主要受到去年同期高基期，以及代工客戶調整訂單影響，當中自有品牌6月銷售仍以捷安特大陸內銷表現最亮麗，高階產品銷售強勁，營收年增近60%。

里昂將美利達今、明、後年的EPS上調6~8%，主要是因為營收增加，目標價從257元上調到278元。分析師表示，美利達受惠中國自行車市場銷售強勁，近期合併營收開始回升，表現優於預期，預估今年第2季EPS有望回升至2.5元，季增80%、年增11%，業績將較第1季明顯改善，且由於7、8月還是大陸市場的旺季，加上台灣廠的產能也逐漸恢復，轉投資SBC營運改善，下半年也能開始貢獻更多獲利，預期業績可望繼續轉好，預估今年EPS 9.4元、明年12元，年度獲利分別年成長66%、29%。

權證發行商建議，看好巨大、美利達等奧運概念股的投資人，可布局價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品，參與行情。

奧運 巨大 自行車

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