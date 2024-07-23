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百和、寶成 長天期優選

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

台股多空交戰，盤勢震盪劇烈，「奧運概念股」表現相對強勢，躍居盤面亮點；權證專家昨（23）日表示，投資人可以挑選偏價外的中長天期權證介入，如百和（9938）、寶成（9904）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

近來多空變數雜陳，國際股市多空震盪，時序進入7月中下旬之後，法人預期指數仍處高檔震盪走勢，建議選股不選市，短線以「奧運概念股」為首選。

百和上半年營收72.82億元，年增27.5%，稅後純益6.86億元，年增2.3倍，上半年每股純益（EPS）達2.3元，獲利已超越2023年全年。

法人分析，以上半年來看，百和的幾個歐系客戶成長較大，且中系客戶的訂單也開始回升，加上目前市場庫存已相對健康，各品牌新產品持續推出，看好下半年仍可維持成長的態勢。

至於寶成，受惠製鞋業務動能回升，6月營收較去年同期年增1.68%，已連續三個月營收呈現年增，公司表示，製鞋業務6月來看，營收較去年同期增長2.9%，連續四個月正成長，推升整體營收表現，累計今年前六月製鞋業務較去年同期年增2.4%。

展望後市，法人預期，今年製鞋業務的訂單量有機會朝向中高個位數成長，且在產能利用率提升下，看好製鞋業務的毛利率將往20%邁進，獲利成長將高於營收成長。

在權證挑選上，法人表示，投資人須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。

若投資人看好百和、寶成等奧運概念股，可挑選價外20%以內、有效天期超過三個月的權證入手。

權證 營收 百和

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