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6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

微型台指期 操作靈活

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

2023年初以來，台股加權指數已經上漲超過9,000點，一度站上24,000點大關，小型台指期貨（小台）每口的契約價值，也攀升至120萬元，交易門檻顯著提高。為滿足市場需求，期交所預定29日推出指數每點為10元的微型台指期貨（微台），提供給交易人靈活有彈性的操作工具，使得交易更加的容易便利。

期交所表示，微台有契約規模小，交易更便利，以及靈活加減碼，交易更彈性等兩大特性。

針對契約規模小，交易更便利方面，微台的契約乘數為每點10元，以加權指數20,000點來加以試算，契約價值為20萬元，契約價值分別為台股期貨（大台）20分之一、以及小臺五分之一，微型契約規模的設計，主要避免交易門檻過高，也讓交易更加便利。

資金規模較小者，可以運用微台來進行多空的操作，進一步掌握市場的交易機會；至於法人機構，則是可以運用微臺更細緻地調整部位，以利避險或者是交易策略更加精確。

在靈活加減碼，交易更彈性方面，微台契約的規模較小、而且採取保證金的方式交易，每口所需的資金成本較低，可以賦予交易人較大的資金管理彈性，並且有利於交易人即時因應市場的變化，靈活分批進場布局、或者進行加減碼，彈性地調整曝險部位，而且相同的資金可以配置於更多樣的資產，增進資產配置的效率與運用。

期交所表示，大台與小台為我國期貨市場最具代表性、而且是交易最活絡的期貨商品，標的為台灣加權指數，代表整體上市台股的表現。

而期交所本次推出，相同標的、而且較小契約規模的微台，將會帶給市場更多元的交易選擇，不僅可以與大台與小台進行套利交易，更可以搭配小型電子期貨、台灣半導體30期貨、以及小型金融期貨等股價指數期貨，或者台積電、聯發科等股票期貨，進行多元化的交易策略，使得國內期貨市場更為活絡。

台股 期交所 期貨

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