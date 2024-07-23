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6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者王皓正整理
半導體示意圖。 圖／路透
半導體示意圖。 圖／路透

近期國際利空齊發，半導體30指回測季線，後市須留意國際盤是否提振台股表現，近期為美股財報季，重要個股含美股七巨頭財報表現將是多頭是否反攻首要因素；再者因下周7月31日至8月1日為FOMC利率決議，本周開始進入聯準會官員緘默期，意即先前鴿派力道激勵股市情況不會在本周出現，取而代之的是核心PCE數據以及美國第2季GDP成長狀況，因此半導體等科技股能否反彈須視美國經濟數據是否再帶起市場對降息的樂觀情緒。

近期政經風險不斷使台積電法說利多不漲，美國總統候選人川普近期受訪時，表示對是否保衛台灣提出質疑，因跨越太平洋保護有難度，也強調因台灣搶走美國晶片生意，認為應支付保護費。台積電法說會利多失靈後見高點，重創半導體30指數期貨走勢，台積電占半導體30指數最高權重、約31.71%，聯發科占次高權重、約16.98%，兩者合計約48.7%，半導體30指數回測季線。美股今年全年獲利將增長約11%，全體企業獲利能力將從集中於七大科技企業外溢至多類股。（凱基期貨提供）

半導體 台積電 美國經濟

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