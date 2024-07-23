聽新聞
test
0:00 / 0:00
期貨商論壇／生技期 有望續強
自美國總統辯論至川普被暗殺、甚至周一拜登宣布退選，對美國政治無非是大震盪，但在金融市場並無太大波動，後續須注意民主黨候選人事案進度，另聯準會也進入緘默期，而通膨數據表現優於預期，故月底FOMC有望釋出轉向訊息。
觀察近期台股，台積電在7月結算當天，受川普一句話影響股價加上相關外資投行也將買進建議改為中立，使台積電跌回千元以下，大盤也回落近2,300點，但因基數已不再是過去一萬多點，跌幅仍在10%合理範圍，後續仍須注意大盤狀況，大盤季線雖有撐，但台積電仍未跌至季線，類股方面，因「上也台積電、下也台積電」，前陣子較強勢的生技、營建較半導體及電子類股強勢，未受太大影響，而生技類股相關指標股也持續維持相對強勢。
若欲參與生技行情，可搭配臺灣期交所推出的台灣生技指數期貨，標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材及保健食品等。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言