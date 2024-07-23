期貨商論壇／生技期 有望續強

自美國總統辯論至川普被暗殺、甚至周一拜登宣布退選，對美國政治無非是大震盪，但在金融市場並無太大波動，後續須注意民主黨候選人事案進度，另聯準會也進入緘默期，而通膨數據表現優於預期，故月底FOMC有望釋出轉向訊息。

觀察近期台股，台積電在7月結算當天，受川普一句話影響股價加上相關外資投行也將買進建議改為中立，使台積電跌回千元以下，大盤也回落近2,300點，但因基數已不再是過去一萬多點，跌幅仍在10%合理範圍，後續仍須注意大盤狀況，大盤季線雖有撐，但台積電仍未跌至季線，類股方面，因「上也台積電、下也台積電」，前陣子較強勢的生技、營建較半導體及電子類股強勢，未受太大影響，而生技類股相關指標股也持續維持相對強勢。

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