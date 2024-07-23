快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

期貨商論壇／生技期 有望續強

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

自美國總統辯論至川普被暗殺、甚至周一拜登宣布退選，對美國政治無非是大震盪，但在金融市場並無太大波動，後續須注意民主黨候選人事案進度，另聯準會也進入緘默期，而通膨數據表現優於預期，故月底FOMC有望釋出轉向訊息。

觀察近期台股，台積電在7月結算當天，受川普一句話影響股價加上相關外資投行也將買進建議改為中立，使台積電跌回千元以下，大盤也回落近2,300點，但因基數已不再是過去一萬多點，跌幅仍在10%合理範圍，後續仍須注意大盤狀況，大盤季線雖有撐，但台積電仍未跌至季線，類股方面，因「上也台積電、下也台積電」，前陣子較強勢的生技、營建較半導體及電子類股強勢，未受太大影響，而生技類股相關指標股也持續維持相對強勢。

若欲參與生技行情，可搭配臺灣期交所推出的台灣生技指數期貨，標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材及保健食品等。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

台積電 期貨交易 生技類股

延伸閱讀

賀錦麗也難敵川普？紐時：高齡非唯一問題 拜登2大包袱仍待解

拜登退選、川普優勢折損 賀錦麗難贏

拜登退選副手賀錦麗接棒！她民調支持度和川普不相上下

拜登退選聯想換柱 黃健庭：這件事傷害朱立倫至今

相關新聞

巨大、美利達 認購閃亮

四年一度的奧運將在7月26日開始，這項全球最重要的體育盛事將帶動包括自行車、製鞋、紡織等供應鏈營運。其中，市場看好的自行車概念股首推巨大（9921）、美利達（9914），權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與個股走勢。

微型台指期 操作靈活

2023年初以來，台股加權指數已經上漲超過9,000點，一度站上24,000點大關，小型台指期貨（小台）每口的契約價值，...

期貨商論壇／生技期 有望續強

自美國總統辯論至川普被暗殺、甚至周一拜登宣布退選，對美國政治無非是大震盪，但在金融市場並無太大波動，後續須注意民主黨候選...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

近期國際利空齊發，半導體30指回測季線，後市須留意國際盤是否提振台股表現，近期為美股財報季，重要個股含美股七巨頭財報表現...

百和、寶成 長天期優選

台股多空交戰，盤勢震盪劇烈，「奧運概念股」表現相對強勢，躍居盤面亮點；權證專家昨（23）日表示，投資人可以挑選偏價外的中...

聚陽風光 買價內外15%

台股近期漲多拉回修正技術面乖離，但基期不高，且下半年進入傳統旺季的傳產股相對有撐，聚陽（1477）挾巴黎奧運題材，獲得投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。