8月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲614.85點，收22871.84點。8月電子期收1223點，上漲27.4點，逆價差1.29點；8月金融期收2056.4點，上漲30.2點，逆價差18.61點。
8月電子期以1223點作收，上漲27.4點，成交899口。9月電子期以1226.4點作收，上漲29.85點，成交2口。
電子現貨以1224.29點作收，上漲39.01點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差1.29點。
8月金融期以2056.4點作收，上漲30.2點，成交758口。9月金融期以2061.2點作收，上漲27.4點，成交1口。
金融現貨以2075.01點作收，上漲36.33點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差18.61點。實際收盤價以期交所公告為準。
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