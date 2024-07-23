8月電子期金融期齊漲

期交所考量現行ETF期貨標的為10,000受益權單位（即十張ETF現貨），契約乘數偏大，且部分ETF期貨契約規模逐漸擴大，一般交易人參與上有所限制。有鑑於此，期交所預計29日加掛契約單位為1,000受益權單位（即一張ETF現貨）之小型ETF期貨，預計掛牌商品包含小型元大台灣50 ETF期貨，及小型元大高股息ETF期貨。

2024-07-22 23:49