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全民權證／穩懋 瞄準長天期
穩懋（3105）受惠市場看好蘋果iPhone新機可望熱賣，有助其第3季營運顯著成長，近期吸引投信法人買盤進場卡位。
穩懋6月營收16.7億元，月成長0.8%，年成長10.6%；展望後市，因為iPhone 16系列新機將導入GenAI有望驅動消費者換機需求，蘋果第2季也已先對供應鏈增加訂單100萬支，預估第3季推出iPhone 16備貨量可達9,000~9,500萬支，顯示對新產品有信心；另一方面，因為iPhone 15 Pro以上機款才能使用AI功能，有望帶動今年下半年 iPhone整體出貨量，將有利穩懋等台灣供應鏈。
權證發行商表示，如果看好穩懋後市，可挑選價內外15%內、150天期以上認構權證，靈活操作參與個股行情。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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