全民權證／采鈺 選價內外15%
采鈺（6789）受惠AI手機換機潮，6月合併營收8.92億元，為同期次高，月增3.46%，年增38.79%；第2季合併營收24.53億元，季增16.31%，年增29.31%，也是歷來同期次高。
由於高畫素、大尺寸CIS會消耗更多晶圓使用量，帶動采鈺下半年營運優於上半年，展望審慎樂觀，全年業績也會比去年好。
法人認為隨著智慧手機市場開始回溫，以及蘋果、三星、vivo等品牌廠紛紛導入AI新應用，將催出新一波換機潮，也引領鏡頭升級趨勢，采鈺扮演CIS供應鏈關鍵角色，優先受惠。
看好相關題材的投資人，可挑選價內外15%以內、且距到期日三個月以上的權證介入。
（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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