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全民權證／永信建 兩檔搶鏡
永信建（5508）受惠房地產景氣持續增溫，帶動建案熱銷且利潤維持高檔水準，法人看好今、明年營收及獲利表現，並可望發放豐厚現金股息，股價在高檔強勢整理。
法人分析，永信建2024年排定完工三個建案，總銷金額約65億元；2025年則預定完工四案，總銷約110億元，完工時間橫跨全年。在手成屋部分，永信建目前主要銷售中建案約八案，可售金額約60億元，考量經濟復甦、台積電與各大科技廠南部設廠等題材，持續帶動高雄房市。
權證發行商建議，看好永信建的投資人可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與短多行情。
（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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