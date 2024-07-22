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聚陽、群創 四檔看旺

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
聚陽、群創相關權證
聚陽、群創相關權證

台股殺聲隆隆，資金從漲多的電子股撤出，轉向部分傳產股，挾巴黎奧運題材，包括運動服飾、電視面板等廠商營運有機會受惠。法人看好聚陽（1477）、群創（3481）等個股可望受惠。權證發行商表示，近期台股空方氣盛，投資人宜慎選個股，可透過中長天期權證商品靈活操作。

美國共和黨總統候選人川普對台言論與拜登政府傳出擬祭出更嚴厲的管制來打擊中國晶片業，政治不確定性因素持續發酵，台股連續四天大幅拉回。市場資金開始尋找資金避風港，包括儲能、重電、生技、紡織等，以及奧運等題材都受到關注。

巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行，法人分析，上屆東京奧運因疫情影響，加上不開放觀眾進場，熱度不如以往，不過，巴黎奧運恢復正常舉行，有望提高民眾參與熱度，進而採購運動品牌商品。

另一方面，美國服飾及配件零售庫存金額已由年增轉為連續三個月年減，批發服飾配件庫存金額相較於高點也已減少32.6%，隨著庫存明顯去化，相關紡織服飾庫存大多已降至健康水位，可望帶動運動品牌、流行品牌業者回補庫存行情，有利台灣代工廠及布料廠。

面板大廠群創也是奧運概念股，除奧運題材外，由於台積電日前在法說上證實，正在研發玻璃基板技術，力拚2027年進入量產，市場傳出已與群創接觸買廠，另外也有美光也有意搶親，對群創將是本業之外的另一利多。

若投資人看好聚陽、群創等奧運概念股，可挑選價內外15%以內、有效天期超過90天的權證介入。

東京奧運 群創 電視面板

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