亞光、力智 押逾60天

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考亞光（3019）、力智（6719）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

亞光第2季自結稅後純益4.46億元，年增50%，季增3.01倍，為七季來高點，每股純益1.59元，優於預期。

亞光為特斯拉概念股之一，外界看好特斯拉（Tesla）第二代人形機器人Optimus亮相後，預計明年導入Optimus「千人大軍」在自家北美工廠上線，支持生產工作等測試，亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色，後市展望看好。

亞光、力智相關權證

亞光今年營運聚焦三大重心，包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模；並領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE。

力智受惠網通伺服器市場穩健回升，推動PowerStage等產品線開始去化庫存，電池管理、工業等相關應用在中國大陸客戶拉貨力道放緩情況下，預期下半年有機會逐漸回溫。

從業績表現來看，力智6月營收3.37億元，站上近18個月以來高點，月增8.87%，年增36.9%；上半年合併營收17.7億元，年成長17.1%，是歷年同期第三高。

力智認為，雖然2024年總體經濟發展不確定性仍高，不過運算平台需求持續成長，加上個人電腦、筆電、顯卡、手機等受益2023年低基期、AIPC、企業換機潮等因素挹注，仍樂觀看待年度營運，預計將是成長的一年。

投資人若是看好此兩檔，可以挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證入手。