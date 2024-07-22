保瑞、士電 認購帶勁

台股近期拉回修正乖離，並回測季線關卡，保瑞（6472）、士電（1503）等傳產題材股姿態仍高，頗具抗跌力道，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

保瑞近年持續透過自身及收購強化營運動能，今年初併入的美藥廠USL，預計第3季起與保瑞美國業務在產品線、通路、物流等整合效應開始發酵，另因應美國生物安全法在地生產趨勢形成，除供應自有產品外，並積極進行CDMO業務洽談，法人預估自明年第1季起貢獻營收。

保瑞、士電相關權證

在CDMO方面，保瑞過去兩年成功吸引超過60個新客戶，並開發逾百個新產品項目，法人指出，CDMO服務從開發（D）到製造（M）將有逾15個產品進入量產階段，桃園廠將開始生產第一個獲得美國批准的產品，進一步增強國際市場競爭力。

保瑞計劃未來兩年通過產品組合優化及提升高毛利產品比例，預計有六個新產品上市，其中，三個是自行開發，另外三個來自合作夥伴，有助於DSL分散單一產品的銷售風險，並逐步替換低毛利產品提高利潤率。

受惠電動車、AI運算中心等風潮帶動，全球積極投入基礎建設，推升重電設備需求，目前士電訂單能見度已到2027年，且看好重電產業到2030年仍然樂觀。

法人表示，士電目前重電業務主力以電力級與配電級變壓器為主，基於美國大舉投入基礎建設投資，初期將帶動對電力級變壓器需求，未來在基礎建設完善至一定程度後，對配電級產品需求將隨之攀升，添增後續商機。

權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。