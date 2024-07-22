快訊

凱米進逼增強長胖 吳德榮：明後侵台 防致災性強風豪雨

特勤局長承認…川普遇刺 是特勤局數十年來最重大失敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保瑞、士電 認購帶勁

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
保瑞董事長盛保熙。 （聯合報系資料庫）
保瑞董事長盛保熙。 （聯合報系資料庫）

台股近期拉回修正乖離，並回測季線關卡，保瑞（6472）、士電（1503）等傳產題材股姿態仍高，頗具抗跌力道，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

保瑞近年持續透過自身及收購強化營運動能，今年初併入的美藥廠USL，預計第3季起與保瑞美國業務在產品線、通路、物流等整合效應開始發酵，另因應美國生物安全法在地生產趨勢形成，除供應自有產品外，並積極進行CDMO業務洽談，法人預估自明年第1季起貢獻營收。

保瑞、士電相關權證
保瑞、士電相關權證

在CDMO方面，保瑞過去兩年成功吸引超過60個新客戶，並開發逾百個新產品項目，法人指出，CDMO服務從開發（D）到製造（M）將有逾15個產品進入量產階段，桃園廠將開始生產第一個獲得美國批准的產品，進一步增強國際市場競爭力。

保瑞計劃未來兩年通過產品組合優化及提升高毛利產品比例，預計有六個新產品上市，其中，三個是自行開發，另外三個來自合作夥伴，有助於DSL分散單一產品的銷售風險，並逐步替換低毛利產品提高利潤率。

受惠電動車、AI運算中心等風潮帶動，全球積極投入基礎建設，推升重電設備需求，目前士電訂單能見度已到2027年，且看好重電產業到2030年仍然樂觀。

法人表示，士電目前重電業務主力以電力級與配電級變壓器為主，基於美國大舉投入基礎建設投資，初期將帶動對電力級變壓器需求，未來在基礎建設完善至一定程度後，對配電級產品需求將隨之攀升，添增後續商機。

權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

保瑞 美國

延伸閱讀

淡海新市鎮工地鋼筋、配電班鬥毆！男頭部重創昏迷進ICU 家屬怒：延誤50分送醫

中興電、士電 四檔帶勁

AI用電翻倍成長 法人看好士電、大亞等重電股將受惠

重電、儲能概念股 迎利多

相關新聞

兩檔小型ETF期 29日上市

期交所考量現行ETF期貨標的為10,000受益權單位（即十張ETF現貨），契約乘數偏大，且部分ETF期貨契約規模逐漸擴大，一般交易人參與上有所限制。有鑑於此，期交所預計29日加掛契約單位為1,000受益權單位（即一張ETF現貨）之小型ETF期貨，預計掛牌商品包含小型元大台灣50 ETF期貨，及小型元大高股息ETF期貨。

期貨商論壇／台積期 偏空操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，美股重挫，半導體股也全倒，對台積電期表現相對不利，短線上投資人宜保守觀望。技術面觀察，台積電在...

期貨商論壇／永續期 門檻較低

若美國通膨持續降溫且就業市場維持疲軟，聯準會（Fed）有機會在9月啟動降息，若加上大型科技股業績及展望均佳，則美指期仍有...

保瑞、士電 認購帶勁

台股近期拉回修正乖離，並回測季線關卡，保瑞（6472）、士電（1503）等傳產題材股姿態仍高，頗具抗跌力道，發行券商指出...

亞光、力智 押逾60天

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考亞光（3019）...

聚陽、群創 四檔看旺

台股殺聲隆隆，資金從漲多的電子股撤出，轉向部分傳產股，挾巴黎奧運題材，包括運動服飾、電視面板等廠商營運有機會受惠。法人看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。