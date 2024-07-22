期貨商論壇／永續期 門檻較低
若美國通膨持續降溫且就業市場維持疲軟，聯準會（Fed）有機會在9月啟動降息，若加上大型科技股業績及展望均佳，則美指期仍有望維持偏多格局，投資人若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。
在總經數據部分，美國6月CPI數據優於市場預期，顯示通膨緩步降溫，惟數據公布後美指期不漲反跌，略見利多出盡行情，雖然後續的PPI及零售銷售等數據皆帶動美指期反彈，但盤面資金已由大型科技股逐漸轉向小型股，使得近期小羅素2000期指漲勢較為強勁，而7月26日美國將公布PCE相關數據，屆時可能再次引發行情波動。
美股財報方面，超級財報周開跑，許多大型股陸續公布季度業績，其中半導體設備大廠ASML第2季財報亮眼，但因Q3財測不如預期，引發失望性賣壓，雖後續台積電（2330）公布第2季財報同樣表現優異，依然無法使盤勢止跌回穩，而本周後續仍有Alphabet、Microsoft及Tesla等重要公司財報公布，將是觀察重點。
「臺灣永續期貨」主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳上市櫃公司所組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。（統一期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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