期貨商論壇／台積期 偏空操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，美股重挫，半導體股也全倒，對台積電（2330）期表現相對不利，短線上投資人宜保守觀望。技術面觀察，台積電在7月19日直接摜破月線，使得目前空方占據優勢。短期利空可能使台積電期壓低跌破5月底低點，投資人可考慮偏空來操作股票期貨。

觀察國際市場變化，美國總統拜登在6月27日對陣川普的辯論表現不穩定後，持續面臨壓力，最新拜登已於美國時間7月21日宣布結束競逐連任，受此影響，8月的民主黨全國代表大會將格外引人注目。

台股方面，受川普激進言論影響，市場恐慌情緒升溫，加權指數上周大跌1,047點，摔落23,000點，最新拜登宣布退選，後市須留意川普後續言論對股市的衝擊，及上市櫃半年報影響，短線台股在上周急跌後，本周或有機會迎來跌深反彈。

整體而言，金融市場目前正處於一個充滿不確定性的動盪時刻，且外資今年已轉成賣超，加上川普針對台灣議題發言造成的不安情緒仍未消退，利空加劇台股震盪，故本周逢反彈建議先站賣方。台股目前仍面臨月線反壓，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場的眾多利空以及台指的空方趨向恐衝擊台積電期貨近期表現。（富邦期貨提供）

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