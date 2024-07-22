兩檔小型ETF期 29日上市

期交所考量現行ETF期貨標的為10,000受益權單位（即十張ETF現貨），契約乘數偏大，且部分ETF期貨契約規模逐漸擴大，一般交易人參與上有所限制。有鑑於此，期交所預計29日加掛契約單位為1,000受益權單位（即一張ETF現貨）之小型ETF期貨，預計掛牌商品包含小型元大台灣50 ETF期貨，及小型元大高股息ETF期貨。

在交易流程、委託方式、交易撮合以及交易資訊揭露等方面，小型ETF期貨均與現行ETF期貨作法相同。在交易時間方面，小型ETF期貨之交易時間與同標的ETF期貨相同，若同標的ETF期貨已經納入夜盤交易，則小型ETF期貨亦納入夜盤交易。

以本次加掛的兩檔小型ETF期貨而言，小型元大台灣50 ETF期貨之交易時間同元大台灣50 ETF期貨，其交易時間包含日盤以及夜盤，日盤交易時間為上午8時45分至下午13時45分，夜盤交易時間為下午17時25分至次日上午5時。小型元大高股息ETF期貨之交易時間同元大高股息ETF期貨，其交易時間為上午8時45分至下午13時45分。

在部位限制方面，小型ETF期貨未了結部位依合約規模10比1折算後，再加計同標的證券之ETF期貨契約同方向之未了結部位合計，不得逾期交所公告之部位限制標準。至於調整型契約之部位限制，同一標的證券之契約單位為10,000受益權單位以及1,000受益權單位，則依調整型契約按股數合併計算。

在交易策略方面，由於小型ETF期貨契約單位與現股ETF單位皆為一張（1,000受益權單位），契約單位相同可以提供交易人更精確的避險工具。

另外，以元大台灣50 ETF（0050）為例，年初股價才134.9元，目前已接近200元，交易人可以藉由小型ETF期貨相對於現貨ETF的交易成本優勢，透過小型元大台灣50 ETF期貨，來進行加碼操作。