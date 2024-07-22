8月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌612.27點，收22256.99點。8月電子期收1195.6點，下跌34.35點，正價差10.32點；8月金融期收2026.2點，下跌24.60點，逆價差12.48點。
8月電子期以1195.6點作收，下跌34.25點，成交1714口。
電子現貨以1185.28點作收，下跌39.26點；7月電子期貨與現貨相較，正價差10.32點。
8月金融期以2026.2點作收，下跌24.6點，成交1234口。
金融現貨以2038.68點作收，下跌39.74點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差12.48點。實際收盤價以期交所公告為準。
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