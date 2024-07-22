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8月台股期指跌528點

中央社／ 台北22日電

台北股市今天終場跌612.27點，收22256.99點。8月台指期以22379點作收，下跌528點，與現貨相較，正價差122.01點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，8月期貨22907點、9月期貨22943點。

台股今天終場跌612.27點，收22256.99點，成交金額新台幣5500.73億元。

8月台指期貨以22379點作收，跌528點，成交17萬7885口；9月期貨以22432點作收，跌511點，成交1727口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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