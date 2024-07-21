期貨商論壇／黃金期 短線看多

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，短線看多。 路透
黃金期，短線看多。 路透

黃金價格從技術面來看，7月初隨5日均線一路走揚，並帶動10日均線及月線持續走升，讓盤勢形成多頭走勢，後續價格守穩在短期均線之上，盤勢將維持多方格局。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位，持續創高，最新資料統計到7月9日為止，多單口數再度增加、來到25.4萬口，黃金期貨價格守穩在2,400美元之上，甚至一度上攻至2,488美元，再創歷史新高價位。

美國勞工部所公布的最新數據顯示，上周初領失業金人數創5月初來最大增幅，低於預期，同時續領失業金人數大幅攀升，顯示就業市場正在走軟；加上CPI數據下降幅度遠超過預期，表示經濟逐步降溫，帶動通膨情況逐漸緩解，呼應聯準會主席鮑爾在國會聽證會裡所發表的內容，所以市場預期聯準會在9月降息機率高達九成以上，導致美元持續走落，讓美元計價的黃金期貨價格持續走強。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 聯準會

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