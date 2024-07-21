期貨商論壇／華新科期 有潛力
華新科（2492）受惠下半年輝達新一代Blackwell GB200伺服器以及Windows on Arm（WoA）AI筆電將量產出貨，推動MLCC的需求和價格上升，加上已布局高階AI伺服器電源高壓電容，預計下半年營運可逐季成長，且明年市況將比今年更好，有機會重返以往巔峰水準。
華新科是專業生產被動元件廠，產品包括電阻器、積層陶瓷電容（MLCC）等，全球市場擁有較高的市占率，在高端產品線上具競爭優勢。
今年上半年營收年增6%，顯示在市場需求復甦下，具備較強的市場競爭力和產品供應能力，且現階段旗下所有產品線均處於復甦狀態，尤其是電阻產品受惠於車用需求的顯著增加，目前稼動率達到70%至80%。
華新科在被動元件市場的地位穩固，特別是在AI伺服器和AI PC領域的布局和產品調整，顯示出未來強勁的增長潛力。
（兆豐期貨提供）
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