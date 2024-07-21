ETF期貨 資金避風港

期交所ETF期貨自2014年10月上市，可提供現貨市場參與者良好避險管道，每口契約單位等同於ETF現貨的1萬受益權單位（十張），掛牌檔數從上市初期三檔增加至目前16檔，涵蓋標的包含國內成分證券ETF，例如元大台灣50ETF（0050）及國泰永續高股息ETF等六檔，以及國外成分證券ETF，例如元大美債20年ETF及富邦上証ETF等十檔。

目前國內成分證券ETF期貨交易時間為上午8時45分至下午13時45分；國外成分證券ETF期貨交易時間為上午8時45分至下午16時15分。此外，元大台灣50ETF期貨為唯一納入夜盤交易的ETF期貨，其夜盤交易時間為下午17時25分至次日上午5時。

現行ETF期貨之日均交易量約5,000口，約等同標的現貨5萬張的交易量，以元大台灣50ETF期貨而言，6月日均量換算約為標的現貨20,760張交易量，同期間標的現貨ETF日均量為10,769張，期貨交易量約為標的ETF的193%；另現行ETF期貨之日均未平倉量約4萬口，換算約為40萬張標的ETF，其中，元大美債20年ETF期貨的日均未平倉量達2.5萬口以上，占整體未平倉量比重逾六成，且其五個月份契約皆有眾多未平倉量，顯示交易人運用在短期及長期的交易及避險操作。

以交易成本而言，ETF期貨手續費係按買賣口數計收，現貨ETF手續費則按成交金額計收；另外，ETF期貨的交易稅係按買賣各課徵期貨契約價值的10萬分之2，現貨ETF之交易稅則於賣出時課徵成交價金的千分之1。因此，ETF期貨相對於現貨ETF具有交易成本優勢。

在交易策略方面，ETF期貨可搭配現貨ETF、ETF認購（售）權證，或其他相關衍生性商品形成不同的交易策略，多空交易較現貨ETF更為靈活，以持有現貨的ETF投資人而言，若不想賣出所持有的ETF，可透過賣出同標的之ETF期貨，規避行情大幅波動時之價格風險；另若投資人看好標的ETF後勢，但受限於資金因素，或可考慮先透過買進ETF期貨替代現貨，後續資金足夠可再轉換為持有ETF。

此外，依歷史資料觀察，元大美債20年ETF價格與美國20年期公債殖利率走勢具有反向關係，交易人對於美國聯準會利率政策預期的利率變化，也可透過期交所掛牌的元大美債2年ETF期貨來進行相關避險及交易策略運用。

期交所表示，ETF期貨具有交易時間較長、多空交易靈活及交易稅負擔較低等優勢，對於有現貨ETF避險需求者，例如ETF發行投信、ETF權證發行券商與ETF流動量提供者等，ETF期貨可提供其良好避險管道，且元大台灣50ETF期貨已納入夜盤交易，倘遇歐美股市大幅波動時，避險需求者可透過夜盤交易進行避險。