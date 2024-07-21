全民權證／中砂 二檔強強滾

中砂（1560）第2季合併營收17.31億元，季增8.5%、年增9.9%，累計今年上半年合併營收33.26億元，年增6%。法人預期，隨著大客戶先進製程產能持續開出，在鑽石碟業務帶頭衝刺下，下半年營運有望逐季走揚。

中砂共有晶圓再生、鑽石碟與傳統砂輪三大業務，其中明星產品鑽石碟供應2奈米製程應用的產品從6月已開始帶來業績貢獻。中砂在3奈米製程應用鑽石碟方面本來就有七成高市占率，進入2奈米製程，可望提升至八成，大客戶先進製程應用訂單可望成為營運大補丸。中砂原預期今年鑽石碟業務增幅約達15%，法人認為應還有上修空間。

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