全民權證／全新 押中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
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全新（2455）受惠於蘋果iPhone 16系列新機可望於9月問世，而其攜手客戶打入蘋果供應鏈，並成為iPhone 16系列新機功率放大器（PA）磊晶主要供應商，下半年營運有望逐季成長。

投顧法人認為，全新本來就是蘋果供應鏈，而近期供應鏈變化是因Qualcomm搶下部分Skyworks在iPhone PA供貨額度，全新為Qualcomm PA的磊晶主要供應商，在Skyworks則為第二供應商，故隨著供應鏈改變，將有利全新的iPhone磊晶市占率提升。

權證發行商表示，投資人如看好全新今年展望，且光電子與資料中心營收規模攀升，有助獲利能力持續走高，可挑選價內外15%以內、120天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

iPhone 權證 蘋果供應鏈

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