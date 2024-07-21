全民權證／遠雄 挑價內外20%

遠雄（5522）近年積極購地，且布局全台，住宅、商辦及廠辦等皆有著墨，2024年有六個完工個案，合計總銷金額為208億元，營運將回復成長。

2025年共五案完工完工，合計金額達364億元。2026年七案完工，合計金額295億元。此外力鋼工業買下「遠雄商舟」部分樓層四戶、車位20個，交易金額為5億5,325萬元，預計處分利潤率約18~21%；位在北士科的「遠雄商舟」5月同樣是出售房地四戶、車位20車給凌群開發，預計處分利益約1億元。商辦還有位在新北市中和區的「遠雄擎光」總銷約37億元，該案預計第3季交屋，可望成為今年業績動能之一。

看好遠雄後市的投資人，可布局價內外20%以內、有效天期150天以上的權證。（群益金鼎證券提供）

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