全民權證／遠雄 挑價內外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
遠雄相關權證
遠雄相關權證

遠雄（5522）近年積極購地，且布局全台，住宅、商辦及廠辦等皆有著墨，2024年有六個完工個案，合計總銷金額為208億元，營運將回復成長。

2025年共五案完工完工，合計金額達364億元。2026年七案完工，合計金額295億元。此外力鋼工業買下「遠雄商舟」部分樓層四戶、車位20個，交易金額為5億5,325萬元，預計處分利潤率約18~21%；位在北士科的「遠雄商舟」5月同樣是出售房地四戶、車位20車給凌群開發，預計處分利益約1億元。商辦還有位在新北市中和區的「遠雄擎光」總銷約37億元，該案預計第3季交屋，可望成為今年業績動能之一。

看好遠雄後市的投資人，可布局價內外20%以內、有效天期150天以上的權證。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

遠雄

延伸閱讀

10米高哥吉拉現身！ 遠雄海洋公園「2024冰風暴」消暑水花派對　12歲以下免費入園

大巨蛋頻漏水 北市府：遠雄承諾10月底完成改善

大巨蛋白座椅「吃球」爭議 蔣萬安：去年就向遠雄提疑慮

影／大巨蛋再爆座椅吃球爭議 蔣萬安：已請遠雄即刻改善

相關新聞

ETF期貨 資金避風港

期交所ETF期貨自2014年10月上市，可提供現貨市場參與者良好避險管道，每口契約單位等同於ETF現貨的1萬受益權單位（...

期貨商論壇／華新科期 有潛力

華新科（2492）受惠下半年輝達新一代Blackwell GB200伺服器以及Windows on Arm（WoA）AI...

期貨商論壇／黃金期 短線看多

黃金價格從技術面來看，7月初隨5日均線一路走揚，並帶動10日均線及月線持續走升，讓盤勢形成多頭走勢，後續價格守穩在短期均...

日月光、潤泰新 四檔俏

台股走勢多空震盪劇烈，但在市場資金仍不虞匱乏下，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居為盤面的抗震指標，投資...

群創、力成 選逾120天

台積電正在開發PLP+TGV面板級封裝，力拚2027年量產，主要著眼PLP+TGV可實現更高的面積利用率及單位產能，並有...

全民權證／遠雄 挑價內外20%

遠雄（5522）近年積極購地，且布局全台，住宅、商辦及廠辦等皆有著墨，2024年有六個完工個案，合計總銷金額為208億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。