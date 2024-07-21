日月光、潤泰新 四檔俏

台股走勢多空震盪劇烈，但在市場資金仍不虞匱乏下，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居為盤面的抗震指標，投資人可參考日月光投控（3711）、潤泰新（9945）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

日月光投控、潤泰新相關權證

日月光投控旗下日月光半導體近期宣布，子公司ISELabs, Inc.在美國加州聖荷西開設第二個美國廠區，擴大測試服務能力，就近服務更多客戶。弗里蒙特和聖荷西兩地廠區的營運空間總面積逾15萬平方英尺，日月光擴大北美版圖深耕矽谷，有助於強化美國半導體供應鏈。

日月光半導體執行長吳田玉表示，持續投資矽谷不僅有助於該地區重振半導體行業地位，而且可以更廣泛支持美國製造商。

至於潤泰新，公司表示房市剛性需求永遠存在，不擔心未來房市景氣波動，而公司在手個案儲備量豐富，預期未來十年每年營業額均可維持在100億元以上的規模。今年下半年將推出「CITY PARK三重聯開案」及北士科北投軟橋段建案。

土地庫存量上，扣除已出售認列收入、包含開發整合中個案，潤泰新可售未售面積約11萬7278坪；子公司潤泰建設可售未售面積合計約8,649坪。

權證發行商建議，若投資人看好此兩檔，可挑選價外程度15%以內，有效天期二個月以上的權證介入。