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台股週線翻黑 法人：觀察美股及台積電止跌訊號

中央社／ 台北20日電

全球性電腦系統當機衝擊企業營運，加上分析師認為市場有「超買」現象，美股19日下跌，連2個交易日走弱。法人表示，台股週線翻黑跌逾千點，短期受到美國政治因素影響，須觀察美股及權值股台積電能否止跌。

美股道瓊工業指數19日終場下跌377.49點，或0.93%，收在40287.53點；標準普爾500指數下跌39.59點，或0.71%，收在5505.00點；以科技股為主的那斯達克指數下跌144.28點，或0.81%，收在17726.94點；費城半導體指數下跌169.264點，或3.11%，收在5267.160點。

台股19日開低走低，權值股台積電法人說明會行情失靈、跌破千元，終場加權指數收在最低22869.26點，下跌529.21點，為今年單日第3大跌點；台股週線翻黑下跌1047.67點。外資賣超新台幣644.47億元，連續6個交易日賣超，主要減碼台積電、群創、高股息ETF（指數股票型基金）。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者採訪表示，台積電法說會結果優於市場預期，股價卻沒漲，顯示利多消息難以推升股價。短期台股受政治因素影響，須觀察美股及台積電能否止跌，目前外資賣壓還是太大。

儲祥生指出，下週將舉辦亞洲生技大展，為生技股帶來題材；最近因為停電，重電股題材較多，且重電屬於內需，不受國際情勢影響，股價較有支撐。

針對美國總統拜登（Joe Biden）因年歲高、面對外界呼籲退出總統大選聲浪，儲祥生認為，「換拜」確實是不確定因素，如果美國民主黨很快決定接手人選，對股市影響不大，但如果要拖一陣子才公布由誰接手，對股市影響可能會比較劇烈。

新光投信董事長劉坤錫表示，受到美國政治因素干擾，台股19日續跌，非電子及傳產族群成為資金避風港。目前人工智慧（AI）類股已漲多，即使下週台股有機會回穩，也須持續觀察美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）言論對台股的影響。

台積電 台股

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