中興電、士電 四檔帶勁

中興電（1513）、士電（1503）受惠美國兆元基建計畫帶來的電力設備需求，市場看好今年營運前景，權證券商建議，可利用價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

中興電目前產能稼動率因台電及民間統包工程需求已達120%，原本二個廠擴充到九個廠。同時，目前在手訂單攀升至約410億元，全年新增加訂單至少300億元，市場看好在開關設備滿單需求將可延續至2025年的情況下，未來仍有機會再擴大產能規劃，有利營運後市表現。

中興電、士電相關權證

中興電第2季受台電變電站的興建進度因缺工而落後，但預期6月會有季底工程案集中認列，同時在高毛利GIS產品比重逐漸提高、都更案貢獻下，毛利率有望季增0.8個百分點至30.3%，每股純益（EPS）為1.9元，維持在第1季的高檔水準。

士電為受惠美國出口與國內太陽能需求的重電廠商 第3季預期先前工程遞延緩解，加上新客戶的美國變壓器產品出貨，帶動重電產品恢復成長，預估單季營收97.9億元，季增18.2%，稅後純益10億元，季增42.1%，EPS約1.9元。

展望全年，士電受惠變壓器小產能投產，規模經濟效應逐步顯現，加上下半年受惠美國變壓器逐步出貨，產品組合持續改善，市場預估全年營收386.2億元，年增21.4%，稅後純益38.9億元，年增65.7%，EPS上看7.4元。

投資人若看好中興電、士電後市表現，可選擇價內外5%以內、有效天期超過120天權證介入。