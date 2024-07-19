聚陽、冠德 鎖定偏價外

美國及台灣科技股出現拉回修正走勢，多頭資金轉往傳產股布局，聚陽（1477）、冠德（2520）業績具成長性，因此獲買盤青睞，權證發行商表示，可挑偏價外的認購權證短線操作。

聚陽今年第4季營收目標逾100億元，隱含年增率將從今年上半年與第3季的8%與10~15%加速至20~25%，動能來自主要美系客戶，合計占總營收70%，需求強勁；2024年營收呈雙位數成長，成長動能來自美系客戶補貨動能強勁，其中又以流行類產品成長較為顯著，並維持訂單能見度約為四個月。

聚陽協商今年第4季至明年外包產能，顯示公司對美國的運動服和流行服庫存回補需求的延續性有高度信心。法人預估將推升第4季獲利年增雙位數。公司今年下半年也可望受惠於Nike供應鏈資金重新配置，並預期美國總統大選帶來的不確定性將有利交期迅速的供應商。

冠德今年推案量共約200億元，下半年將陸續推出台中裕毛屋案、中和捷運聯開案的中和高中案，以及台北市民權東路公辦都更商辦案等三案合計總銷逾百億元。成屋則有冠德信義BCF、冠德安沐居及冠德大直湛可持續銷售認列，預計今年第4季還有總銷130億元的冠德心天匯可完工交屋。冠德的松山民權東公辦都更案分為A、B兩基地，基地面積合計近1,329坪，預計2025年第2季完工。

今年以來新青安貸款政策發酵、股市上漲帶來顯著財富效果、電價調漲與碳稅議題引發抗通膨預期心理，冠德銷售率提升至70%，預估認列進度自75%上修至90%。加上先前完工的成屋持續去化法人看好今年營收及獲利均將創下歷史新高。

權證發行商建議，看好聚陽、冠德後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品介入。