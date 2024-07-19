全民權證／美時 瞄準逾60天

美時（1795）今年血癌藥LENA的美國出貨高峰為第2、3季，除血癌藥LENA市占率有較大幅的提升外，多項產品過去的進展也將於今年起貢獻業績，法人預估第3季營收為57.7億元，季增15%．年增26%。

市場預估，美時第1季血癌藥LENA美國占全年近二成，第2季可能介於25~30%、第3季在37~42%、第4季於10~20%，若假設第2~4季銷貨比重為25%、37%、20% ，估美時第2季每股純益（EPS）4.6元、第3季6.3元、第4季5.1元。美時預估今年營收194.4億元、年增15%，EPS為20元、年增29%，2025年為247億元、年增28%，EPS上修至29.6元、年增51%。

看好美時後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期60天期以上商品介入。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）