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全民權證／上品 押價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
上品相關權證
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上品（4770）在手訂單已自谷底回升，新增訂單主要來自台系半導體客戶先進製程擴廠計畫，加上美系半導體、化工客戶重啟拉貨，將帶動2024年營收年增近雙位數。此外，上品主要客戶往後眾多擴廠規劃，提升其後續獲利的能見度。

展望2025年，上品營收成長主要仍受益於台系半導體客戶於各國的擴產計畫，2025年營收預期年增8.9％至68.1億元。獲利方面，儘管2024年中國大陸市場受制於本土廠商削價競爭使毛利率承壓，但隨其他地區客戶營收占比於2025年進一步提升，法人估上品2025年毛利率將回升44.6%。

權證發行商建議，看好上品後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的商品參與行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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