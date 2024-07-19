全民權證／大立光 二檔搶鏡

大立光（3008）受惠智慧型手機規格升級趨勢，法人看好2025年手機市況成長與鏡頭升級趨勢，維持投資評等「區間操作」，上調目標價至3,500元。

隨著旺季到來，法人預計大立光自6月起，營收將逐月增長至8月，新機種的拉貨動能將在第3季發酵，營收將呈現逐月成長態勢。展望2024、2025年，鏡頭產業的持續升級，包括8P鏡頭、潛望式鏡頭和G+6P鏡頭。特別是潛望式鏡頭，預計將於2025年擴大導入至iPhone Pro系列及其他安卓機種，進一步推升市場滲透率。

權證發行商建議，看好大立光後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

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