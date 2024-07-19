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台泥、大成鋼 四檔熱
拜登政府擬要求盟友對中國晶片業祭出更嚴格禁令，科技與半導體股重挫，台股昨（18）日終場以下跌371點、收23,398點，盤面上如台泥 （1101）、大成鋼 （2027）等低基期族群吸引資金目光。發行券商建議，投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。
法人認為，原物料產業今年下半年主軸仍將圍繞在降息、美國大選、中國大陸三中全會對供應側改革2.0政策等議題上，但長期還是由供需格局主導。
法人建議選擇具備技術、成本優勢，同時在減碳趨勢，供應側改革的帶動下，享受獲利成長的產業領導廠商。看好領導廠商所具備的不僅是技術及成本上的優勢，更是多年來在產品開發、調度、運輸系統上等各方位的提升，這使得其在面對減碳趨勢下，產品報價、獲利、評價表現優於其他小型廠商，像是台泥等。
此外，可留意供需格局穩健，受惠獲利及評價修復的鋼廠業者，因為產能得到控制，使得其產品報價明顯好過其他產品，預估也將更早迎來景氣拐點，同時享受產品報價、價差、評價上的進一步修復。
短期上，鎳價、鋁價反彈，帶動不鏽鋼、鋁材報價提升；長期趨勢來說，台灣將於2025年徵收碳費接軌 CBAM，且全球減碳趨勢下，電爐煉鋼供應仍有缺口，並且碳費較低具競爭力，此外，進入降息循環，將有助於刺激建築及製造業景氣，將有利大成鋼等廠。
權證發行商指出，看好台泥、大成鋼後續表現的投資人，可買進價外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。
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