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大亞、金寶 押長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖 聯合報系資料照片
台股示意圖 聯合報系資料照片

大亞（1609）、金寶（2312）都樂觀看待未來發展，近期買盤力道不弱；權證發行商表示，短線台股震盪較大，看好的個股挑偏價外的相關認購權證操作，可擴大槓桿空間。

受惠5,645億元強韌電網計畫等多項能源政策，除重電設備出貨外，也會帶動電線電纜需求成長。法人預期大亞2024年稼動率維持高檔。

因跳電事故頻傳，經濟部著手盤點跳電緊迫地區，希望加速過往十年強韌電網的預算執行，規劃跳電緊迫地區的電網預算在四年內執行完畢，因應未來AI電力帶來的用電需求。台電已明確強韌電網的十年總值至少新台幣1,005億元的設備汰換中，相較其餘重電產品，以地線、電纜的預算執行進度較慢，2022至2024年僅執行13~29 %，預期未來強韌電網的預算加速執行版本，可能以地線、電纜的預算為主，帶動大亞未來電線電纜營運持續轉強。

大亞、金寶相關權證 圖／經濟日報提供
大亞、金寶相關權證 圖／經濟日報提供

金寶具豐富產品線，營運受到大環境的衝擊並不大，很早就在全球生產基地布局，全球廠區投資在泰國、中國大陸、馬來西亞、菲律賓、墨西哥、巴西以及一些美國小廠，美國部分在做醫療及國防相關產品。在生產需求旺盛，尤其走向China Plus One策略下，金寶成為其中的受惠者。

金寶許多產品因在不同國家都有生產基地，所以能快速與客戶接軌，進行試產與量產；現階段持續積極擴產，工廠持續在擴廠狀態。泰國生產基地面積將從原50萬平方米增加至100萬平方米。國內新營區的三個廠要生產消費性電子、網通、印表機；充電樁先在碧武里生產，將來將轉至新營區。

權證發行商建議，好大亞、金寶後市表現的投資人，可挑選價外20%以內、有效天期120天以上的商品介入。

金寶

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