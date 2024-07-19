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全民權證／弘塑 選逾四個月
弘塑（3131）目前產能滿載到2025年3月，2024及2025年營收均有超過20%年增幅度。 CoWoS需求使台積電設備加速本土化，弘塑為受惠對象。
法人表示，濕製程設備原本由外商尤其日本設備業如DNS主導，但主要供應晶圓代工設備，缺乏意願投入市場小、平均售價低的封裝設備。且目前CoWoS產能持續供不應求，考量導入新供應商需要時間驗證及調校良率，對毛利率將產生重大風險，台積電至2025下半年應不會尋求新的CoWoS濕製程設備供應商。CoWoS趨勢短期不可逆，弘塑供應商地位至2025年無重大威脅。
權證發行商建議，看好弘塑後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證入手。（凱基證券提供）
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