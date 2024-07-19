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全民權證／冠德 挑價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
冠德相關權證 圖／經濟日報提供
冠德相關權證 圖／經濟日報提供

冠德（2520）第2季營收攀升至103.4億元，市場預期獲利可望同步水漲船高，加上台商回台資金首批將於8月解禁，添增後續想像空間，推升股價轉強。

法人指出，冠德第2季三重大型建案完工、開始交屋入帳，受惠今年以來新青安貸款政策發酵、股市上漲帶來顯著財富效果、電價調漲與碳稅議題引發抗通膨預期心理，銷售率提升至70%，預估認列進度自75%上修至90%。加上先前完工的成屋持續去化，以及冠德信義豪宅案部分改為較小坪數，估計約有20億元銷售成績，法人看好今年營收及獲利均將創下歷史新高。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（台新證券提供）

權證 營收 電價

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