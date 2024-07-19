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全民權證／訊聯 二檔活力旺
訊聯（1784）昨（18）日股價強攻漲停，收上161.5元。法人表示，亞洲生技大展將自7月25日起在南港舉行，相關生技股相繼表態，加上台股大幅回檔，市場資金避險情緒升溫，生技股受青睞。
訊聯前六月營收為5.89億元，年增6.4%。法人認為，訊聯旗下業務含括再生醫學細胞新藥、外泌體新藥、細胞製劑／外泌體CDMO等，並有子公司訊聯基因切入基因檢測和精準健康市場。公司受惠再生雙法，和次世代基因定序（NGS）檢測納入健保給付等利多。今年來股價大漲176.4%，後續留意其獲利表現。
看好訊聯後市表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停利停損價位。（永豐金證券提供）
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