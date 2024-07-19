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期貨商論壇／航運期 偏空操作

經濟日報／ 記者王皓正整理
航運示意圖。 路透
航運示意圖。 路透

攤開過去一個月指數上市類股漲跌幅，截至7月中，航運類指數跌幅近10%，表現為所有上市類股指數中最差。並且摜破季線，短期均線全數轉頭下彎，整體航運指數呈現空頭格局。從航運指成交量與振幅度逐漸縮減看來，市場資金與焦點完全抽離，航運類股操作保守看待。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）先前雖創2022年第3季來新高，不過單周漲幅收斂，而最新數據更是轉跌1.58%至3,674.86點，終止連13周漲勢。根據先前慣性，短期內SCFI再度強漲的機率不高，而在新航線服務搶貨的情況下，後續無太多催化劑支撐SCFI走強。

短線來看，7月台指合約已結算，而結算日後的夜盤又因ASML財報拖累，17日台積電期貨夜盤拉回，使台指夜盤重挫回測月線。

整體而言，經歷5、6、7月的台指強漲，目前市場獲利了結賣盤出籠，台指8月合約可能轉向成為空方合約；加上目前航運類股表現尤為疲弱，投資人可偏空思考，適當建立避險部位。（永豐期貨提供）

台積電 期貨交易 財報

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