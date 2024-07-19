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期貨商論壇／原油期 逐步向上
美國通膨降溫，聯準會官員接連放鴿，美元指數回落走軟有利大宗商品走勢，儘管假期過後用油需求減弱，仍然高於去年同期、EIA原油庫存水位下滑幅度超預期，觀察技術面，WTI輕原油KD指標於低檔處向上交叉，有利多頭格局，原油價格有望朝月線之上緩步攻高。
據FedWatch顯示，目前市場已定調聯準會將於9月開始降息，至少降息1碼的機率升至100%，隨著利率在未來可能逐漸向下，美元走弱將有利大宗商品走勢，然而中國經濟數據疲軟，第2季GDP較去年同期增4.7%，低於市場預期的5.1%，較第1季時的5.3%放緩，為近五季來最低增速，原油第二大消費國的經濟成長不佳，致使原油價格承壓。
EIA庫存報告顯示，原油庫存下降487萬桶至440.2百萬桶，減幅大於市場預期，連續三周呈現下降，庫欣庫存減少87.5萬桶至32.6百萬桶，連續兩周呈現下降，四周平均汽油需求雖減少15.1萬桶至914.3萬桶，顯示隨著假期過後，用油需求量減少。（國泰期貨提供）
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