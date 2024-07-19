台指期 外資加碼空單

台股期雙市昨（18）日開低震盪走低，指數齊步失守23,400點關卡。期貨分析師表示，外資淨空單增加8,191口、攀升至4.3萬口；展望盤勢，在美國9月升息機率超過九成的情況下，市場獲利了結賣壓出籠，建議後續保守看待。

現貨與期貨行情方面，據彭博披露，拜登政府已告知盟友，東京威力科創與ASML等公司繼續向中國提供先進半導體技術，美方考慮祭出最嚴厲貿易限制措施。

台指7月合約結算日後的夜盤，因ASML的財報拖累，台積電期貨夜盤拉回近逾3%，使台指夜盤重挫回測月線，且走勢沿著短均線盤跌至尾盤，表現相當疲弱。

衝擊台股加權指數昨天日盤走勢大幅刷洗，指數進入短線震盪，台積電、鴻海、聯發科、廣達跌幅落在2%~5%不等。加權指數昨天終場下跌371點，收在23,398點，成交量5,793億元。

期貨部分，台指期昨天終場下跌396點至23,383點，價差方面，逆價差為15.47點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超524.96億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口，其中，外資淨空單增加8,191口至43,033口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加6,105口至24,123口。

永豐期貨指出，整體而言，經歷5月、6月、7月的連續強漲格局，在9月升息機率超過九成的情況下，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約有可能轉向空方合約，建議後續保守看待。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構表現，台積電股價強於台股，且其占比很大，故應關注台積電的支撐效果。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,700點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22,500點。

自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼仍為保守，賣權OI小於買權OI差距增加到約兩千餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面保守。