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期貨商論壇／大立光期 動能強

經濟日報／ 記者周克威整理
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料庫
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料庫

大立光（3008）是全球精密光學塑膠鏡頭第一大廠，主要產品包括手機鏡頭、平板電腦鏡頭、筆記型電腦鏡頭。大立光近日公布第2季營收為109.8億元，季減2.9%、年增34%，主因在非蘋手機仍維持一定的成長動能，而蘋果舊機種潛望式鏡頭的營收貢獻使營運淡季不淡。

展望下半年，預期蘋果手機在光學變焦規格升級外，潛望式鏡頭在iPhone Pro也將採用，大立光除與客戶簽訂LTA來確保長期營運動能，也確保其潛望式鏡頭分額。在iPhonePro的鏡頭升級規格及iPhone 16 Pro／Pro Max將有望受惠Apple Intelligence換機潮帶領下，使消費者購買帶動手機銷貨量，大立光在潛望式鏡頭營運貢獻下，整體營運動能有望再向上推升。

大立光期貨自6月14日以帶量長紅K，突破自4月下旬來所構成的三重底型態頸線位置，並站回所有均線上，當前維持上升趨勢，均線呈多頭發散不變，技術面上仍有利於多方發展。（國票期貨提供）

大立光 手機鏡頭 期貨交易

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