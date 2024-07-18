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期貨商論壇／生技期 緩步墊高

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 路透
生技示意圖。 路透

隨臺灣邁入高齡化社會，凸顯生技產業的重要性，對醫療和健康相關服務的需求不斷增加，在改善老年人健康、延長壽命和提高生活質量方面發揮至關重要的作用，也是政府持續力挺重點產業，可望帶動整體市值大幅成長，值得長線關注。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業。

其契約規模約為22萬元，保證金為15,000元，槓桿約為15倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨近期回測月線後，出現緩步墊高格局，接連收復短期均線，重返所有均線之上。目前月線為短線多空分水線，因此在跌破月線支撐前，偏多架構沒有改變。（元富期貨提供）

期貨交易 生技產業

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