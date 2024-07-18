台指期 多方架構未變

台股受到美國前總統川普談話、加上期貨結算等影響，昨（17）日開低走低，終場大跌227點、收23,769點；台指期也同步重挫315點，收23,679點，呈現壓低結算態勢。期貨商建議，由於月線可以視為短線重要多空分水嶺，因此在指數跌破月線之前，台指期仍可偏多操作。

台指期昨日大跌315點至23,679點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其中外資淨空單減少2,292口至34,842口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,280口至18,018口。

元富期貨認為 就技術面觀察，在電子權值股領跌下，指數開低後一路走跌，進一步跌破10日線，終場大跌，以黑K棒作收。目前指數雖無法收復短期均線，不過下方仍有多條向上走升的均線支撐，月線可以視為短線重要多空分水嶺。因此在跌破月線之前，短線多方架構沒有遭到破壞。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,700點，周賣權最大OI落在22,000 點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在21,500點；全月未平倉量put／call ratio值由1.06上升至1.26，VIX指數下降0.06至22.45。外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額1.23億元，整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨表示，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，雖近期因為川普關係使盤面下跌，但是昨日波動率反而是下跌的，對於盤勢還不用太過悲觀，留意支撐。