微星、華碩 四檔閃金光

AI PC與AI Server是未來趨勢發展重點，而電競產業為穩定成長產品之一，輝達（NVIDIA）2024年有二年一次GPU大改款，將對電競需求影響大。法人看好微星（2377）、華碩（2357）的後市展望，相關權證可伺機布局。

據Allied Market Research統計，全球電競PC產值在2021至2030年間的年均複合增長率達15.3%。

法人指出，目前電競NB的滲透率約為15%偏低，但未來出貨量仍看好，預計2024年將年增6.8%。法人首推電競產品營收比重逾70%的微星，其次是電競比重約40%至50%的華碩。

微星、華碩相關權證 圖／經濟日報提供

台灣在全球電競筆記型電腦市占率近50%。據統計，聯想主攻中國大陸入門款及中階電競筆記型電腦市場，市占率22%，成全球最大。華碩、微星等則主要針對歐美中高階電競筆記型電腦市場，合計市占率接近50%。

電競業受輝達二年一次GPU改款影響大。微星專注在電競產品發展，相關產品包括：電競NB、DT、MB、VGA及監視器等，占營收比重逾0%。其次華碩、技嘉電競比重也有40~50%。

華碩是全球電競PC市占第一的品牌。公司初期以銷售筆記型電腦為主，後來因電競產品單價及毛利率高，因而成立電競ROG品牌，開始販售電競筆電。華碩則為全球最早切入電競市場並且取得成功的公司之一。

權證發行商建議，看好微星、華碩等後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過120天的權證，參與行情。